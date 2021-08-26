Инфекционист назвал причины появления суперантитела, нейтрализующего все штаммы ковида

Антитела в организме человека учатся повышать свою способность бороться с вирусами. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков, комментируя информацию об открытии американскими учёными суперантитела, обладающего способностью нейтрализовать все известные мутации коронавируса.

"Антитела после коронавирусной инфекции или после вакцинации "Спутником V" снижаются, но при этом увеличивается количество высокоспецифичных и обученных антител, которые нейтрализуют вирус", — пояснил врач.

Специалист указал, что из-за результатов анализов, в которых зафиксировано снижение антител, расстраиваться не стоит. В человеческом организме антитела не держатся всю жизнь — ненужные, балластные антитела дезактивируются, это норма.

При этом происходит рост числа высокоспецифичных, высокообученных антител, их качество улучшается. Эксперт пояснил, что процесс свидетельствует о том, что организм после прививки или перенесённого заболевания продолжает тренировать иммунную систему.

"При мимолётных контактах с вирусом, что, скорее всего, в условиях эпидемии сейчас у большого количества людей происходит, организм "дотренировывает", "дошлифовывает" то, что было создано", — добавил Тимаков.

Инфекционист подчеркнул, что после прививки от коронавируса антитела в человеческом теле не только остаются, но и обучаются борьбе с мутировавшими штаммами коронавирусной инфекции. Таким образом, вакцина эффективно работает в тренировке антител для борьбы с новыми мутациями CoViD-19.