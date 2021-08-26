Гол Азмуна принёс "Зениту" победу в центральном матче тура против ЦСКА
Отметим, что ассистентом стал Артём Дзюба, который по-прежнему не может забить со времён Евро-2020.
Фото © ФК "Зенит"
Петербургский "Зенит" обыграл ЦСКА в ключевом матче шестого тура РПЛ. Встреча на стадионе "Газпром-Арена" завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол за девять минут до конца встречи забил иранский нападающий Сердар Азмун. Ассистентом его мяча стал Артём Дзюба, который за первые шесть туров так и не сумел ни разу отличиться. Сегодня он также как и турами ранее начал встречу на скамейке запасных.
Благодаря этому результату "Зенит", как минимум до завтрашнего дня, вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА же пока на шестом месте, имея в активе девять очков.
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