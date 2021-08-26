Гол Азмуна принёс "Зениту" победу в центральном матче тура против ЦСКА

Единственный гол за девять минут до конца встречи забил иранский нападающий Сердар Азмун. Ассистентом его мяча стал Артём Дзюба, который за первые шесть туров так и не сумел ни разу отличиться. Сегодня он также как и турами ранее начал встречу на скамейке запасных.