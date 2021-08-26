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Гол Азмуна принёс "Зениту" победу в центральном матче тура против ЦСКА

Отметим, что ассистентом стал Артём Дзюба, который по-прежнему не может забить со времён Евро-2020.

26 августа, 19:39
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" обыграл ЦСКА в ключевом матче шестого тура РПЛ. Встреча на стадионе "Газпром-Арена" завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол за девять минут до конца встречи забил иранский нападающий Сердар Азмун. Ассистентом его мяча стал Артём Дзюба, который за первые шесть туров так и не сумел ни разу отличиться. Сегодня он также как и турами ранее начал встречу на скамейке запасных.

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Благодаря этому результату "Зенит", как минимум до завтрашнего дня, вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА же пока на шестом месте, имея в активе девять очков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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