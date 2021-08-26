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"Вынуждены будут заплатить": Музыкант Александр Скляр оценил шансы на выигрыш в суде малыша с обложки альбома Nirvana

Лидер "Ва-Банка" подчеркнул, что в России повторить обратиться с подобным иском сложно, но в западных странах может возникнуть целый ряд прецедентов.

26 августа, 19:39

Фото © v-kurse.ru

Вероятность того, сможет ли повзрослевший малыш с обложки альбома Nevermind группы Nirvana выиграть в суд у участников коллектива Дэйва Грола и Криста Новоселича, оценил лидер группы "Ва-Банк" Александр Скляр в эфире радио "Комсомольская правда". По мнению музыканта, у истца есть большие шансы на положительный исход дела. Подобный заработок молодого человека артист назвал "вполне нормальным для нашего времени". При этом артист считает происходящее фарсом.

"Законное право будет удовлетворено, потому что фирма, наверное, по судебному иску вынуждена будет заплатить ему какую-то сумму денег за эту фотографию", — поделился лидер "Ва-Банка".

Обложка альбома Nirvana с автографом Кобейна выставлена на аукционе в России

Обложка альбома Nirvana с автографом Кобейна выставлена на аукционе в России

Александр Скляр подчеркнул, что в России подобная ситуация вряд ли возможна, но в западных странах может возникнуть целый ряд прецедентов. Он привёл в пример альбом Electric Ladyland Джими Хендрикса, который вышел в 1968 году, а на обложке пластинки красовались обнажённые девушки.

"Абсолютно невинное фото": Адвокат оценил шансы на успех подавшего в суд на Nirvana малыша с обложки

"Абсолютно невинное фото": Адвокат оценил шансы на успех подавшего в суд на Nirvana малыша с обложки

Напомним, Спенсер Элден заверяет, что навсегда потерял способность зарабатывать, и требует не менее 150 тысяч долларов компенсации от каждого фигуранта иска, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющей имуществом Курта Кобейна Кортни Лав, фотографа, художественного руководителя и ряда звукозаписывающих компаний.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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