Вероятность того, сможет ли повзрослевший малыш с обложки альбома Nevermind группы Nirvana выиграть в суд у участников коллектива Дэйва Грола и Криста Новоселича, оценил лидер группы "Ва-Банк" Александр Скляр в эфире радио "Комсомольская правда". По мнению музыканта, у истца есть большие шансы на положительный исход дела. Подобный заработок молодого человека артист назвал "вполне нормальным для нашего времени". При этом артист считает происходящее фарсом.

"Законное право будет удовлетворено, потому что фирма, наверное, по судебному иску вынуждена будет заплатить ему какую-то сумму денег за эту фотографию", — поделился лидер "Ва-Банка".

Александр Скляр подчеркнул, что в России подобная ситуация вряд ли возможна, но в западных странах может возникнуть целый ряд прецедентов. Он привёл в пример альбом Electric Ladyland Джими Хендрикса, который вышел в 1968 году, а на обложке пластинки красовались обнажённые девушки.