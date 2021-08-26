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Знаменитому порноактёру грозит до 330 лет тюрьмы

Подсчитано, что за четверть века от домогательств Рона Джереми могли пострадать около двух десятков женщин.

26 августа, 20:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B9XDfaCpwcd/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">realronjeremy</a></p>

Фото © Instagram / realronjeremy

Знаменитому актёру фильмов для взрослых Рону Джереми выдвинули официальное обвинение в нескольких десятках случаев сексуального насилия и домогательства. Если порноактёра признают виновным, то ему грозит до 330 лет лишения свободы. Об этом сообщает американская газета USA Today со ссылкой на прокуратуру округа Лос-Анджелеса.

Джереми обвиняют более чем в 30 случаях сексуального насилия, в том числе в изнасилованиях, принуждении к оральному сексу, а также к домогательствам к спящим женщинам. Кроме того, порнозвезда проявлял непристойные действия по отношению к ребёнку в возрасте 14 или 15 лет. Отмечается, преступления были совершены с 1996 по 2020 годы. Потерпевших женщин более двух десятков, в возрасте до 51 года. Во время слушаний как сам Джереми, так и его адвокат утверждали, что порноактёр невиновен по всем пунктам.

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Напомним, ранее сообщалось, что знаменитого порноактёра обвинили в изнасилованиях и не пустили на "порно-Оскар".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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