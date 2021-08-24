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    Жена порноактёра, который сыграл в сотнях фильмов 18+, рассказала, как он постоянно избивал её

    Карьера порноактёра Питера Норта началась в 1983 году и в 2010-х уже клонилась к закату. Мужчина попытался создать семью, но сам же всё разрушил и теперь рискует оказаться за решёткой.

    24 августа, 10:36

    Фото © Instagram / realnadianorth

    43-летняя Надя Норт, жена звезды фильмов для взрослых Питера Норта, которая сама снималась в порно, публично обвинила своего мужа в изнасиловании. По её словам, за два года после свадьбы в 2017 году супруг избил её как минимум 11 раз. И даже после того, как его дважды арестовывали летом 2019-го, он вернулся домой и изнасиловал женщину. Но больше всего Наде запомнилось нападение в конце 2018 года.

    Фото © Instagram / realnadianorth

    Фото © Instagram / realnadianorth

    К тому времени Надя уже прекрасно осознала свою ошибку, которую она совершила, выйдя за Питера. 43-летняя порнозвезда хотела уйти от жестокого мужа, но тот узнал о её планах. В тот вечер девушка боялась, что она не выживет. Но она спрятала телефон под кровать — и ей удалось собрать необходимые доказательства. На аудиозаписи слышен голос, который, как сообщает Надя, принадлежит Норту. Мужчина признаёт, что чуть не убил жену.

    Смотришь на меня, словно думаешь: "На чём он *** сидит!?" Да, я кайфую. Кайфую от жизни. Я просто всегда хотел сделать тебя счастливой, и я ужасно сожалею обо всём том, что сделал, разочаровав. Особенно за то, что физически или эмоционально тебя ранило... или почти убило

    Мужской голос на записи

    Фото © Instagram / realnadianorth

    Фото © Instagram / realnadianorth

    По словам Нади, за два года с марта 2017-го по июнь 2019-го она получила как минимум пять сотрясений мозга после 11 предполагаемых нападений. Девушка также утверждает, что Питер ломал ей рёбра, не боялся оставлять синяки, бил по голове и даже спровоцировал травму позвоночника.

    Слушание по делу о разводе и жестоком обращении против Норта состоится на этой неделе, пишет Daily Star.

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    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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