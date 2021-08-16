Героиню шоу "Беременна в 16" посадили на шесть лет за хранение детской порнографии
Кроме того, девушка будет обязана обратиться к специалисту и получить необходимую психологическую помощь.
Кадр из видео © MTV
Когда Лори Викельхаус было 17 лет, она родила своего первенца. Эта интимная история стала предметом разговоров не только для родственников и соседей, но и для зрителей шоу "Беременна в 16" на MTV. Особое внимание продюсеры телепередачи обращали на переживания Лори: оставить ребёнка или отдать на усыновление. В итоге малыш по имени Эйден попал в дом малютки.
Спустя 11 лет Лори снова попала в новости. И опять по делу, связанному с детьми. Девушку посадили на шесть с половиной лет за скачивание и хранение детской порнографии.
Кадр из видео © MTV
Лори арестовали 13 августа 2020 года и обвинили в хранении материалов сексуального характера с участием несовершеннолетних. Среди установленных дат преступлений — 23 сентября, 18 декабря и 19 декабря 2019 года. Заявляется, что записи были найдены в телефоне и ноутбуке девушки. Полиция вышла на преступницу после сообщения от организации CyberTip. Её сотрудники отследили, что некто загрузил ролики, изображающие детскую порнографию, на свою учётную запись Dropbox.
Кадр из видео © MTV
На протяжении всего процесса Викельхаус отрицала свою вину. Согласно сообщениям Mirror, на суде, который проходил в эту среду в Кентукки, США, девушка пошла на сделку. Поэтому Лори получила срок шесть с половиной лет — меньше, чем того требует закон за подобные преступления. Однако американка будет обязана получить психологическую помощь.
WOW-news
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