Зависимая от соцсетей мама убила 3-летнюю дочь и записала грустный тикток со словами "Я напортачила"
9 августа прошлого года труп малышки Кейли-Джейд Прист нашли в квартире, в которой она жила вместе со своей 23-летней матерью Николой Прист. На животе и груди девочки обнаружили серьёзные раны.
Фото © West Midlands Police
Следствие сразу установило, что её избивали руками и ногами. Прямых доказательств того, кто именно устроил расправу над ребёнком, у полиции нет. Однако в прошлую пятницу Королевский суд Бирмингема признал мать и её молодого человека Каллума Редферна виновными в непредумышленном убийстве.
Но, судя по соцсетям Николы, девушке явно есть что скрывать. Спустя месяц после смерти трёхлетней дочери девушка записала слезливый ролик в TikTok с многозначительной песней
Кадры из видео © TikTok / nikkip210
Простите, мама и папа, я знаю, что напортачила, нужно было стараться лучше
После этого девушка, которую во время следствия не раз определяли как "зависимую от соцсетей", опубликовала ещё много роликов, в которых говорила о том, как сильно скучает по дочери. Это может быть и правдой, но остаётся неопровержимым фактом то, что Кейли-Джейд жила в ужасных условиях. В переписке с парнем мама буквально клялась убить свою дочь.
Я её когда-нибудь прибью... Она продолжает выбегать из гостиной и приходит на кухню. <...> Дала ей оплеуху за то, что она на***ла в подгузник
Фото © West Midlands Police
Причём бойфренд Николы только подначивал её. В ответ от написал ей: "Хорошо, вмажь ей ещё и от меня". В другой переписке парень заявил, что он будет держаться подальше от девочки, называя её паршивкой: "Уже устал от твоей дерзкой дочери", пишет Daily Mail. Когда суд по делу закончился, Николу Прист и Каллума Редферна сразу взяли под стражу и увезли в места лишения свободы. Там они проведут 15 и 14 лет соответственно, пишет Metro.
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