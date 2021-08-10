Зависимая от соцсетей мама убила 3-летнюю дочь и записала грустный тикток со словами "Я напортачила"

Следствие сразу установило, что её избивали руками и ногами. Прямых доказательств того, кто именно устроил расправу над ребёнком, у полиции нет. Однако в прошлую пятницу Королевский суд Бирмингема признал мать и её молодого человека Каллума Редферна виновными в непредумышленном убийстве.

Но, судя по соцсетям Николы, девушке явно есть что скрывать. Спустя месяц после смерти трёхлетней дочери девушка записала слезливый ролик в TikTok с многозначительной песней

Кадры из видео © TikTok / nikkip210

Простите, мама и папа, я знаю, что напортачила, нужно было стараться лучше текст песни

После этого девушка, которую во время следствия не раз определяли как "зависимую от соцсетей", опубликовала ещё много роликов, в которых говорила о том, как сильно скучает по дочери. Это может быть и правдой, но остаётся неопровержимым фактом то, что Кейли-Джейд жила в ужасных условиях. В переписке с парнем мама буквально клялась убить свою дочь.

Я её когда-нибудь прибью... Она продолжает выбегать из гостиной и приходит на кухню. <...> Дала ей оплеуху за то, что она на***ла в подгузник Выдержка из переписки

Фото © West Midlands Police