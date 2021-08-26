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"Очень серьёзно переживала": Екатерина Варнава впервые рассказала про выкидыш

Знаменитость мечтает стать мамой детей от своего избранника — режиссёра Александра Молочникова, но пока никак не получается. Вопросы отовсюду, когда же наконец она родит, её нервируют.

26 августа, 20:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS2DBPks2wd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Катя Варнава </a></p>

Фото © Instagram / Катя Варнава

Телеведущая и актриса 36-летняя Екатерина Варнава впервые рассказала, что у неё был выкидыш. По словам знаменитости, она слишком поздно узнала о беременности.

"У меня был выкидыш, я, кстати, впервые об этом сказала. Но об этом можно говорить. И я об этом очень серьёзно переживала. Очень серьёзно переживала. И никогда не стоял вопрос — я всегда хотела ребёнка. И так случилось, что я узнала на третьем месяце о своей беременности. Было отщепление плода. В общем, произошло это довольно-таки сумбурно, быстро", — приводят "Дни.ру" слова Варнавы из беседы с Идой Галич.

Звезда рассказала, что у неё не один, а очень много нереализованных материнских инстинктов. По мнению актрисы, с детьми гораздо интереснее, чем со взрослыми. Она даже работала в детском саду. Сейчас Варнава не может забеременеть, хотя уже представляла себя с "животиком". Она состоит в отношениях с режиссёром Александром Молочниковым, которого хотела бы видеть отцом своих детей. Вопросы окружающих о том, "когда-когда", по признанию девушки, выводят её из себя. Но она не обращает внимания, "верит, верит очень", что всё получится.

У вдовы Бориса Грачевского случился выкидыш после похорон мужа

У вдовы Бориса Грачевского случился выкидыш после похорон мужа

Ранее Лайф писал, что Варнава назвала неожиданную причину страха забеременеть. Он связан с внешними изменениями, но боится артистка не за фигуру.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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