Телеведущая и актриса 36-летняя Екатерина Варнава впервые рассказала, что у неё был выкидыш. По словам знаменитости, она слишком поздно узнала о беременности.

"У меня был выкидыш, я, кстати, впервые об этом сказала. Но об этом можно говорить. И я об этом очень серьёзно переживала. Очень серьёзно переживала. И никогда не стоял вопрос — я всегда хотела ребёнка. И так случилось, что я узнала на третьем месяце о своей беременности. Было отщепление плода. В общем, произошло это довольно-таки сумбурно, быстро", — приводят "Дни.ру" слова Варнавы из беседы с Идой Галич.

Звезда рассказала, что у неё не один, а очень много нереализованных материнских инстинктов. По мнению актрисы, с детьми гораздо интереснее, чем со взрослыми. Она даже работала в детском саду. Сейчас Варнава не может забеременеть, хотя уже представляла себя с "животиком". Она состоит в отношениях с режиссёром Александром Молочниковым, которого хотела бы видеть отцом своих детей. Вопросы окружающих о том, "когда-когда", по признанию девушки, выводят её из себя. Но она не обращает внимания, "верит, верит очень", что всё получится.