Талибы объяснили последние взрывы в Кабуле действиями американцев

Серия взрывов в Кабуле, раздавшихся поздно вечером в четверг, была связана с действиями американских военнослужащих. Об этом заявил представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид.

"Сегодня в вечернее время в районе аэропорта Кабула были слышны взрывы. Они были осуществлены военными США с целью уничтожения своего оборудования. Жителям Кабула не стоит беспокоиться", — говорится на странице Муджахида в "Твиттере".

По последним данным, всего за несколько часов в столице Афганистана прогремело уже по меньшей мере восемь взрывов. Первые два были устроены террористами-смертниками. По последним данным, их жертвами стали около 70 человек, в том числе 12 американских военнослужащих.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. А "Талибан" решительно осудил произошедшие и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.