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Талибы объяснили последние взрывы в Кабуле действиями американцев

Представители радикального движения призвали жителей города не беспокоиться — это были не террористические акты.

26 августа, 20:53
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Серия взрывов в Кабуле, раздавшихся поздно вечером в четверг, была связана с действиями американских военнослужащих. Об этом заявил представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид.

"Сегодня в вечернее время в районе аэропорта Кабула были слышны взрывы. Они были осуществлены военными США с целью уничтожения своего оборудования. Жителям Кабула не стоит беспокоиться", — говорится на странице Муджахида в "Твиттере".

По последним данным, всего за несколько часов в столице Афганистана прогремело уже по меньшей мере восемь взрывов. Первые два были устроены террористами-смертниками. По последним данным, их жертвами стали около 70 человек, в том числе 12 американских военнослужащих.

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Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. А "Талибан" решительно осудил произошедшие и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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