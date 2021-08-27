Напавшие в Москве на женщину треш-стримеры стали фигурантами уголовного дела

На треш-стримеров из Москвы, которые ради просмотров напали на женщину и распылили ей в лицо газ из перцового баллончика, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Прокуратура города Москвы.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганских действий мужчин, распыливших содержимое перцового баллончика в сторону женщины в Измайловском парке", — говорится в сообщении.

Прокуратура уточнила, что пострадавшая 55-летняя москвичка является инвалидом. Отмечается, что "ход расследования уголовного дела поставлен Прокуратурой Москвы на контроль".