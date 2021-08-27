Напавшие в Москве на женщину треш-стримеры стали фигурантами уголовного дела
Пытавшихся заработать просмотры молодых людей намерены привлечь к ответственности за хулиганство, им грозит тюрьма.
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На треш-стримеров из Москвы, которые ради просмотров напали на женщину и распылили ей в лицо газ из перцового баллончика, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Прокуратура города Москвы.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганских действий мужчин, распыливших содержимое перцового баллончика в сторону женщины в Измайловском парке", — говорится в сообщении.
Прокуратура уточнила, что пострадавшая 55-летняя москвичка является инвалидом. Отмечается, что "ход расследования уголовного дела поставлен Прокуратурой Москвы на контроль".
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Лайф рассказывал, что, перед тем как напасть на женщину в Измайловском парке, треш-стримеры делали вид, что пытаются познакомиться, и задавали странные вопросы. Женщине удалось сбежать от преступников, которые перегородили ей дорогу и не давали пройти с покупками.
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