В Пентагоне рассказали о смертнике, который подорвал себя у аэропорта Кабула

"Мы полагаем, что был один смертник у ворот Эбби. Не знаем, был ли это мужчина или женщина, такой информации нет. Я немногое знаю о втором взрыве, за исключением того, что он произошёл рядом с отелем Baron, который, как мы знаем, представляет собой хорошо защищённое строение", — сообщил Маккензи журналистам на брифинге в Пентагоне.