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В Пентагоне рассказали о смертнике, который подорвал себя у аэропорта Кабула

Пол террориста пока не известен, но точно ясно, что он был один. О втором взрыве практически ничего не известно.

26 августа, 21:35
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Пентагон располагает данными об одном террористе, который подорвался в толпе у входа в аэропорт столицы Афганистана. Об этом рассказал глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи.

"Мы полагаем, что был один смертник у ворот Эбби. Не знаем, был ли это мужчина или женщина, такой информации нет. Я немногое знаю о втором взрыве, за исключением того, что он произошёл рядом с отелем Baron, который, как мы знаем, представляет собой хорошо защищённое строение", сообщил Маккензи журналистам на брифинге в Пентагоне.

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Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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