В Пентагоне рассказали о смертнике, который подорвал себя у аэропорта Кабула
Пол террориста пока не известен, но точно ясно, что он был один. О втором взрыве практически ничего не известно.
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Пентагон располагает данными об одном террористе, который подорвался в толпе у входа в аэропорт столицы Афганистана. Об этом рассказал глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи.
"Мы полагаем, что был один смертник у ворот Эбби. Не знаем, был ли это мужчина или женщина, такой информации нет. Я немногое знаю о втором взрыве, за исключением того, что он произошёл рядом с отелем Baron, который, как мы знаем, представляет собой хорошо защищённое строение", — сообщил Маккензи журналистам на брифинге в Пентагоне.
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля.
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* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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