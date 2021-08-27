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Неравнодушных к чужому горю россиян, поисковиков-добровольцев, становится больше раз от раза, заявил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что исчезновение человека, тем более ребёнка — всегда чрезвычайное происшествие, исключением не стала и трагедия, которая произошла с восьмилетней Настей, без вести пропавшей 30 июня этого года. В её розыске активное участие приняли представители поисковых отрядов, соседи семьи и жители разных районов города.

"Все они — неравнодушные люди, небезразличные к чужой беде, готовые откликнуться на зов помощи. Искренне благодарен всем добровольцам, которые, не считаясь с личным временем, помогали искать ребёнка, пытаясь найти хоть малейшую зацепку", — отметил глава СК России.

Глава СК заверил, что ведомство примет необходимые меры к установлению всех обстоятельств жестокой расправы над ребёнком, и преступник ответит по всей строгости закона.

"Ещё раз благодарю добровольцев, оказывавших помощь в поиске ребёнка — вы сила и опора, люди, верно следующие принципам добра и взаимовыручки. Огромное спасибо за ваш труд, за вашу отзывчивость", — добавил Бастрыкин.

Ранее Лайф сообщал, что центральный аппарат СК изучит дело о пропаже восьми детей в Тюмени после убийства 8-летней девочки. Тела некоторых из пропавших несовершеннолетних ранее были найдены с признаками насильственной смерти. По всем инцидентам глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал подготовить тщательные доклады.