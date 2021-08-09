Россия впервые с 2015 года возобновляет авиасообщение с курортами Египта
Также вновь открываются рейсы в несколько других стран – Доминикану, Молдавию, Бахрейн.
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С сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение с египетскими курортами — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом также открываются полёты в Молдавию, Доминиканскую Республику, Бахрейн.
На египетские курорты будут пять раз в неделю летать самолёты авиакомпании "Россия". В Минтрансе при этом отмечали, что рассчитывают на увеличение количества рейсов, поскольку российские эксперты дали добро на полёты, проверив безопасность этого направления.
Восемь других авиакомпаний уже получили допуски на выполнение рейсов из Москвы и регионов РФ на курорты Египта. Но воспользоваться этим они смогут, только если частоту выполнения рейсов решат увеличить.
Напомним, авиарейсы между Россией и Египтом были закрыты в 2015 году после теракта, который привёл к крушению российского лайнера на Синайском полуострове, тогда погибло 224 человека. Российские специалисты после этого долго консультировали египетские службы по обеспечению безопасности аэропортов. В 2018 году были возобновлены полёты в Каир. 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта.
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