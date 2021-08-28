"Вам сколько лет, товарищ водитель?": В Приангарье подросток попался полицейским за рулём авто, когда вёз пьяного отца домой

Теперь отцу несовершеннолетнего грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством.