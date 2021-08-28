"Вам сколько лет, товарищ водитель?": В Приангарье подросток попался полицейским за рулём авто, когда вёз пьяного отца домой
Теперь отцу несовершеннолетнего грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством.
В Приангарье школьник попался полицейским за рулём авто, когда вёз пьяного отца домой. Видео © VK / police38
В городе Тулуне Иркутской области ночью 27 августа инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомашину "Тойота", за рулём которой находился 13-летний школьник. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.
По данным ведомства, мальчик ехал из магазина домой, а на пассажирском сиденье автомобиля находился его отец. Мужчина заявил правоохранителям, что сам не может управлять автомобилем, так как находится в состоянии алкогольного опьянения. За передачу управления транспортным средством ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. В ситуации разбирается комиссия по делам несовершеннолетних, которая установит, насколько нарушены правила воспитания ребёнка в этой семье.
Ранее Лайф рассказывал, как в Туве подросток сел за руль авто и разбился насмерть, ещё шестеро детей пострадали. Двое несовершеннолетних госпитализированы, ещё четверым оказана разовая медицинская помощь.
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