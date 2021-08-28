В Томске двое друзей скрутили пьяного мужчину с "Сайгой" и передали полицейским. Видео © LIFE

В Томске двое друзей скрутили пьяного мужчину с ружьём в руках, после чего передали полицейским. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл накануне вечером в микрорайоне Южные Ворота. Двое мужчин ремонтировали автомобиль, как вдруг к ним подошёл третий и, представившись сотрудником правоохранительных органов, потребовал документы на машину. В ответ парни попросили показать удостоверение, после чего мужчина полез в пакет за предметом, похожим на оружие. Друзья быстро среагировали и моментально скрутили лжеполицейского.

По данным Лайфа, мужчина был пьян, поэтому своих мотивов раскрывать не стал. Ружьём в его пакете, предположительно, оказался охотничий карабин "Сайга", который изъяли приехавшие на место полицейские, составив соответствующий протокол. Кроме того, теперь "гангстеру" грозит лишение лицензии на оружие. Мужчины же, на которых он пытался напасть, написали заявление в полицию.