Посольство Китая в США заявило, что доклад американской разведки о происхождении коронавируса является научно неубедительным. Дипломаты считают, что этим вопросом должны заниматься учёные, а не спецслужбы.

"Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только учёные, а не эксперты из разведки", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

Там добавили, что доклад так и не дал того ответа, который хотела бы видеть американская сторона. В посольстве подчеркнули, что продолжение усилий в этом вопросе будет напрасным, ведь сам предмет исследований "не существует и противоречит науке".

Также диппредставительство КНР выразило "твёрдое несогласие и жёсткое осуждение" заявлений Вашингтона о том, что Китай якобы препятствует расследованию и отказывается делиться с международным сообществом информацией о коронавирусе. Дипломаты отметили, что Пекин готов участвовать в выяснении происхождения SARS-CoV-2, но выступает против политических манипуляций и попыток сделать Китай "козлом отпущения".