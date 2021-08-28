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"Пытаются сделать нас козлом отпущения": Посольство Китая жёстко отреагировало на доклад США о происхождении ковида

Расследование так и не дало того ответа, который хотела бы видеть американская сторона, отметили в дипмиссии КНР.

28 августа, 04:44

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Посольство Китая в США заявило, что доклад американской разведки о происхождении коронавируса является научно неубедительным. Дипломаты считают, что этим вопросом должны заниматься учёные, а не спецслужбы.

"Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только учёные, а не эксперты из разведки", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

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Там добавили, что доклад так и не дал того ответа, который хотела бы видеть американская сторона. В посольстве подчеркнули, что продолжение усилий в этом вопросе будет напрасным, ведь сам предмет исследований "не существует и противоречит науке".

Также диппредставительство КНР выразило "твёрдое несогласие и жёсткое осуждение" заявлений Вашингтона о том, что Китай якобы препятствует расследованию и отказывается делиться с международным сообществом информацией о коронавирусе. Дипломаты отметили, что Пекин готов участвовать в выяснении происхождения SARS-CoV-2, но выступает против политических манипуляций и попыток сделать Китай "козлом отпущения".

Напомним, ранее была опубликована рассекреченная версия разведки США о происхождении коронавируса. В ней отмечается, что ковид не разрабатывался как биологическое оружие. При этом подчёркивается, что разведывательные службы США не пришли к единому мнению относительно появления вируса. Ведомства полагают, что обе гипотезы (естественный контакт с заражённым животным и инцидент в лаборатории) являются правдоподобными.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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