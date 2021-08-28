Эпидемиолог Горелов назвал способ победить постковидный синдром

Улучшить состояние при постковидном синдроме поможет вакцинация против коронавируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, — абсолютно легко. Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома", — цитирует специалиста РИА "Новости".

Горелов добавил, что прививаться от ковида рекомендуют через полгода после перенесённой болезни, так как спустя 50 дней начинает снижаться титр вируснейтрализующих антител и через четыре – шесть месяцев у большинства он достигает минимума. Но если человек привьётся раньше, ничего страшного не произойдёт, отметил эксперт. По словам Горелова, во время постковидного синдрома можно привиться любой из российских вакцин.