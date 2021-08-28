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Эпидемиолог Горелов назвал способ победить постковидный синдром

Также специалист объяснил, почему рекомендуют вакцинироваться спустя полгода после перенесённого коронавируса.

28 августа, 01:09

Фото © Pixabay

Улучшить состояние при постковидном синдроме поможет вакцинация против коронавируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, — абсолютно легко. Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома", — цитирует специалиста РИА "Новости".

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Горелов добавил, что прививаться от ковида рекомендуют через полгода после перенесённой болезни, так как спустя 50 дней начинает снижаться титр вируснейтрализующих антител и через четыре – шесть месяцев у большинства он достигает минимума. Но если человек привьётся раньше, ничего страшного не произойдёт, отметил эксперт. По словам Горелова, во время постковидного синдрома можно привиться любой из российских вакцин.

Ранее врач Екатерина Романова объяснила, как распознать постковидный синдром.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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