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Названа категория людей, у которых обоняние после ковида восстанавливается дольше

По словам эпидемиолога Натальи Пшеничной, нарушения работы органов порой длятся до года и более.

28 августа, 00:46

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Чаще всего долгое восстановление обоняния после перенесённой новой коронавирусной инфекции наблюдается у молодых женщин. Иногда на полное восстановление чувствительности к запахам уходит более года. Об этом рассказала профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Есть пациенты, у которых обоняние и вкус восстанавливаются в течение одного – полутора месяцев, а есть и те, у которых нарушения обоняния длятся до года и более. Чаще это наблюдается у молодых женщин", — приводит слова Пшеничной ТАСС.

Россиянам рассказали, как восстановить обоняние и дыхание после коронавируса

Россиянам рассказали, как восстановить обоняние и дыхание после коронавируса

По словам эксперта, чем старше человек, тем ниже становится чувствительность обонятельных и вкусовых рецепторов, поэтому пожилые редко жалуются на такие последствия CoViD-19. Если вкусовые ощущения изменены, то люди вынуждены менять некоторые пищевые пристрастия, подытожила специалист.

Ранее врач Ксения Карташова объяснила причины потери обоняния при CоViD-19.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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