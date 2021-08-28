Названа категория людей, у которых обоняние после ковида восстанавливается дольше

Чаще всего долгое восстановление обоняния после перенесённой новой коронавирусной инфекции наблюдается у молодых женщин. Иногда на полное восстановление чувствительности к запахам уходит более года. Об этом рассказала профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Есть пациенты, у которых обоняние и вкус восстанавливаются в течение одного – полутора месяцев, а есть и те, у которых нарушения обоняния длятся до года и более. Чаще это наблюдается у молодых женщин", — приводит слова Пшеничной ТАСС.

По словам эксперта, чем старше человек, тем ниже становится чувствительность обонятельных и вкусовых рецепторов, поэтому пожилые редко жалуются на такие последствия CoViD-19. Если вкусовые ощущения изменены, то люди вынуждены менять некоторые пищевые пристрастия, подытожила специалист.