В Госдуме шуткой ответили на призыв разместить военных США на Украине

Член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призвавшего разместить в Незалежной военных США. Ранее экс-глава украинского МИДа предложил президенту страны Владимиру Зеленскому обсудить этот вопрос в ходе встречи с Джо Байденом.

"Сейчас американские военные бегут из Афганистана. Уж не их ли Климкин хотел бы перебазировать на Украину? На фоне той атмосферы, которая царит сегодня в Кабуле, призыв Климкина едва ли найдёт понимание у американских военных. Похоже, события последних дней так ничему и не научили киевские элиты", — цитирует Панину РИА "Новости".