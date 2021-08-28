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В Госдуме шуткой ответили на призыв разместить военных США на Украине

Депутат Елена Панина считает, что призыв бывшего главы украинского МИДа вряд ли найдёт понимание в Вашингтоне на фоне ситуации в Афганистане.

28 августа, 00:14

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призвавшего разместить в Незалежной военных США. Ранее экс-глава украинского МИДа предложил президенту страны Владимиру Зеленскому обсудить этот вопрос в ходе встречи с Джо Байденом.

"Сейчас американские военные бегут из Афганистана. Уж не их ли Климкин хотел бы перебазировать на Украину? На фоне той атмосферы, которая царит сегодня в Кабуле, призыв Климкина едва ли найдёт понимание у американских военных. Похоже, события последних дней так ничему и не научили киевские элиты", — цитирует Панину РИА "Новости".

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По словам депутата, те, кто поставил Украину под внешнее управление США, теперь готовы идти дальше и призывают к прямой американской оккупации.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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