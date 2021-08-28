"Не соответствуют дружескому характеру наших отношений": В Киеве возмутились словами президента Эстонии о сроках вступления Украины в ЕС
Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба считает заявление Кальюлайд неуместным, особенно после её визита в страну.
Фото © ТАСС / Zuma
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместным заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву понадобится примерно 20 лет, чтобы соответствовать требованиям для вступления в Евросоюз.
"Мне было очень странно слышать такие слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружескому характеру наших отношений. Я не знаю, что на неё повлияло, но мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостьей на Украине, где её принимали наилучшим образом", — отметил дипломат в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Кулебы, Киев довёл свою позицию и оценку высказываний Кальюлайд до МИД Эстонии и до посла этой страны на Украине.
"Мы считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнёров. А Эстония и Украина, безусловно, друзья и партнёры", — подчеркнул глава МИД Незалежной.
Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям для членства в ЕС. По её мнению, у всех трёх стран есть "проблемы с судами".
Комментариев: 0