НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не соответствуют дружескому характеру наших отношений": В Киеве возмутились словами президента Эстонии о сроках вступления Украины в ЕС

Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба считает заявление Кальюлайд неуместным, особенно после её визита в страну.

27 августа, 21:53

Фото © ТАСС / Zuma

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместным заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву понадобится примерно 20 лет, чтобы соответствовать требованиям для вступления в Евросоюз.

"Мне было очень странно слышать такие слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружескому характеру наших отношений. Я не знаю, что на неё повлияло, но мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостьей на Украине, где её принимали наилучшим образом", — отметил дипломат в эфире телеканала "Украина 24".

"Подложила свинью": Пушков рассказал о медвежьей услуге президента Эстонии Украине

"Подложила свинью": Пушков рассказал о медвежьей услуге президента Эстонии Украине

По словам Кулебы, Киев довёл свою позицию и оценку высказываний Кальюлайд до МИД Эстонии и до посла этой страны на Украине.

"Мы считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнёров. А Эстония и Украина, безусловно, друзья и партнёры", — подчеркнул глава МИД Незалежной.

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям для членства в ЕС. По её мнению, у всех трёх стран есть "проблемы с судами".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

США выделят Украине 60 миллионов долларов из средств Пентагона

сегодня в 20:58

"Подложила свинью": Пушков рассказал о медвежьей услуге президента Эстонии Украине

вчера в 00:35

Партия чёрного лебедя: Почему гибель военных США в Кабуле может лишить Байдена президентского кресла

сегодня в 21:40

Семерых пациентов с ИВЛ перевели в другую больницу после пожара в Ярославле

сегодня в 22:08

Жительница Санкт-Петербурга представит Россию в парусной гонке через Атлантику

сегодня в 21:42

Новости партнеров

Layer 1