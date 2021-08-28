Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместным заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву понадобится примерно 20 лет, чтобы соответствовать требованиям для вступления в Евросоюз.

"Мне было очень странно слышать такие слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружескому характеру наших отношений. Я не знаю, что на неё повлияло, но мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостьей на Украине, где её принимали наилучшим образом", — отметил дипломат в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кулебы, Киев довёл свою позицию и оценку высказываний Кальюлайд до МИД Эстонии и до посла этой страны на Украине.

"Мы считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнёров. А Эстония и Украина, безусловно, друзья и партнёры", — подчеркнул глава МИД Незалежной.