Жительница Санкт-Петербурга представит Россию в парусной гонке через Атлантику

В международной яхтенной регате через Атлантический океан от России будет участвовать петербурженка Ирина Грачёва. О подготовке к соревнованиям спортсменка рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам яхтсменки, одиночная парусная гонка требует много физических и моральных сил от участников: необходимо проплыть дистанцию на высокой скорости без остановки на яхте длиной всего шесть метров. Грачёва отметила, что уже прошла все квалификации и отборы, осталось только технически подготовить лодку.

Яхтсменка добавила, что в парусном спорте уровень конкуренции растёт с каждым годом, потому что из-за стремительного развития технологий появляются всё более модернизированные лодки. Примерно 10–15% участников соревнований сходят с дистанции из-за технических проблем, в числе которых отказ электроснабжения, поломки мачты, столкновения с плавающими объектами и другие причины.