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Жительница Санкт-Петербурга представит Россию в парусной гонке через Атлантику

Ирина Грачёва отметила, что соревнования требуют много физических и моральных сил: необходимо проплыть дистанцию на высокой скорости без остановки на яхте длиной всего шесть метров.

27 августа, 21:42
<p>Российская яхтсменка Ирина Грачёва. Фото © VK / <a href="https://vk.com/irinagrachevaracing?z=photo-162212827_456239092/album-162212827_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Irina Gracheva Racing</a></p>

Российская яхтсменка Ирина Грачёва. Фото © VK / Irina Gracheva Racing

В международной яхтенной регате через Атлантический океан от России будет участвовать петербурженка Ирина Грачёва. О подготовке к соревнованиям спортсменка рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам яхтсменки, одиночная парусная гонка требует много физических и моральных сил от участников: необходимо проплыть дистанцию на высокой скорости без остановки на яхте длиной всего шесть метров. Грачёва отметила, что уже прошла все квалификации и отборы, осталось только технически подготовить лодку.

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Яхтсменка добавила, что в парусном спорте уровень конкуренции растёт с каждым годом, потому что из-за стремительного развития технологий появляются всё более модернизированные лодки. Примерно 10–15% участников соревнований сходят с дистанции из-за технических проблем, в числе которых отказ электроснабжения, поломки мачты, столкновения с плавающими объектами и другие причины.

Грачёва подчеркнула, что спортсмены должны реально оценивать ситуацию и свои силы. Многие осознают, что не дойдут до финиша, но петербурженка всё равно настраивает себя на победу и нацелена войти в пятёрку лучших.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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