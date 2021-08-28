Власти Ярославской области опровергли гибель троих пациентов при пожаре в больнице

Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин не подтвердил информацию СМИ о гибели трёх пациентов при пожаре в клинической больнице № 3 Ярославля. По его словам, в медучреждении умер человек, но это не связано с пожаром.

"Погибшие — один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже. Двоих пострадавших от задымления реанимировали", — приводит слова Шабалина ТАСС.

В пресс-службе правительства региона добавили, что в больнице произошло отключение подачи кислорода.

"В 22:09 поступило сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3. Очаг задымления был расположен на первом этаже. Рассматриваются различные версии случившегося. В результате возгорания произошло отключение подачи кислорода", — рассказали журналистам в пресс-службе.