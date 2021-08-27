Загорелся матрас: Лайф узнал подробности пожара в больнице в Ярославле, где погибли трое пациентов
Огонь до приезда пожарных потушили сотрудники медучреждения с помощью порошкового огнетушителя.
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Сигнал о возгорании в клинической больнице № 3 города Ярославля, где погибли трое пациентов, поступил в экстренные службы в 22:15. Пожар начался в палате № 7 на первом этаже, сообщил Лайфу источник.
По его данным, загорелся матрас на площади пять квадратных метров. В результате пожара оказалась повреждена точка подачи кислорода, что, в свою очередь, привело к сбою системы ИВЛ.
Всего на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находилось девять человек в двух палатах, шестерых из них удалось спасти. Возгорание до приезда пожарных потушили сотрудники больницы с помощью порошкового огнетушителя. Из здания, по информации Лайфа, было эвакуировано 76 человек.
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