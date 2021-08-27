Сигнал о возгорании в клинической больнице № 3 города Ярославля, где погибли трое пациентов, поступил в экстренные службы в 22:15. Пожар начался в палате № 7 на первом этаже, сообщил Лайфу источник.

По его данным, загорелся матрас на площади пять квадратных метров. В результате пожара оказалась повреждена точка подачи кислорода, что, в свою очередь, привело к сбою системы ИВЛ.