Оркестр из Катара на волынках исполнил "Катюшу" на открытии фестиваля "Спасская башня"
Военно-музыкальное мероприятие, на котором выступят оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики, продлится в Москве до 5 сентября.
Фото © LIFE
Оркестр из Катара исполнил "Катюшу" на открытии фестиваля "Спасская башня". Видео © LIFE
В пятницу, 27 августа, на Красной площади в Москве стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня — 2021". Своё приветствие участникам мероприятия направил президент РФ Владимир Путин. В частности, глава государства отметил разнообразие жанров и богатство программы фестиваля.
На торжественной церемонии открытия выступил в том числе оркестр из Катара. В центре российской столицы музыканты из ближневосточного государства на волынках исполнили песню "Катюша". Собравшиеся зрители долго аплодировали гостям, сыгравшим легендарную композицию.
Добавим, что фестиваль "Спасская башня" продлится до 5 сентября. Его участниками станут оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики, а специальными гостями будут певица Тамара Гвердцители, арт-группа "Хор Турецкого" и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Ранее Лайф рассказывал, что российские дипломаты устроили флешмоб в честь Дня Победы, исполнив "Катюшу" в разных уголках мира.
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