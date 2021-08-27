НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Оркестр из Катара на волынках исполнил "Катюшу" на открытии фестиваля "Спасская башня"

Военно-музыкальное мероприятие, на котором выступят оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики, продлится в Москве до 5 сентября.

27 августа, 20:27

Фото © LIFE

Оркестр из Катара исполнил "Катюшу" на открытии фестиваля "Спасская башня". Видео © LIFE

В пятницу, 27 августа, на Красной площади в Москве стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня — 2021". Своё приветствие участникам мероприятия направил президент РФ Владимир Путин. В частности, глава государства отметил разнообразие жанров и богатство программы фестиваля.

На торжественной церемонии открытия выступил в том числе оркестр из Катара. В центре российской столицы музыканты из ближневосточного государства на волынках исполнили песню "Катюша". Собравшиеся зрители долго аплодировали гостям, сыгравшим легендарную композицию.

В Кемерове росгвардейцы с кадетами исполнили "Катюшу" и развернули огромное Знамя Победы

В Кемерове росгвардейцы с кадетами исполнили "Катюшу" и развернули огромное Знамя Победы

Добавим, что фестиваль "Спасская башня" продлится до 5 сентября. Его участниками станут оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики, а специальными гостями будут певица Тамара Гвердцители, арт-группа "Хор Турецкого" и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Ранее Лайф рассказывал, что российские дипломаты устроили флешмоб в честь Дня Победы, исполнив "Катюшу" в разных уголках мира.

В Подмосковье завершился военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня — 2020"

В Подмосковье завершился военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня — 2020"

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Подмосковье завершился военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня — 2020"

6 сентября 2020, 21:20

Победившая на Евровидении группа Måneskin приедет в Россию

сегодня в 15:18

Собянин рассказал, когда с Болотной уберут скандальный арт-объект в виде глины

сегодня в 16:43

Талибы попросили США оставить дипломатов после вывода американских войск из Афганистана

сегодня в 20:45

Загорелся матрас: Лайф узнал подробности пожара в больнице в Ярославле, где погибли трое пациентов

сегодня в 20:35

Новости партнеров

Layer 1