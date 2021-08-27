Оркестр из Катара на волынках исполнил "Катюшу" на открытии фестиваля "Спасская башня"

Оркестр из Катара исполнил "Катюшу" на открытии фестиваля "Спасская башня". Видео © LIFE

В пятницу, 27 августа, на Красной площади в Москве стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня — 2021". Своё приветствие участникам мероприятия направил президент РФ Владимир Путин. В частности, глава государства отметил разнообразие жанров и богатство программы фестиваля.

На торжественной церемонии открытия выступил в том числе оркестр из Катара. В центре российской столицы музыканты из ближневосточного государства на волынках исполнили песню "Катюша". Собравшиеся зрители долго аплодировали гостям, сыгравшим легендарную композицию.

Добавим, что фестиваль "Спасская башня" продлится до 5 сентября. Его участниками станут оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики, а специальными гостями будут певица Тамара Гвердцители, арт-группа "Хор Турецкого" и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн.