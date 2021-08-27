Три человека погибли в результате пожара в больнице в Ярославле
По предварительным данным, они находились на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
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В результате пожара в реанимационном отделении больницы в Ярославле погибло три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ", — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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