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Три человека погибли в результате пожара в больнице в Ярославле

По предварительным данным, они находились на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

27 августа, 20:12

Фото © Pixabay

В результате пожара в реанимационном отделении больницы в Ярославле погибло три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ", — говорится в сообщении.

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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