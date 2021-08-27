Разведка США считает, что коронавирус не разрабатывался как биологическое оружие
Однако отмечается, что американские разведслужбы не пришли к единому мнению относительно происхождения ковида.
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса, в котором отмечается, что ковид не был разработан в качестве биологического оружия. Рассекреченная версия документа представлена на сайте офиса директора Национальной разведки.
"Мы считаем, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия", — говорится в докладе.
Также там отмечается, что разведывательные службы США не пришли к единому мнению относительно происхождения коронавируса. Ведомства полагают, что обе гипотезы (естественный контакт с заражённым животным и инцидент в лаборатории) являются преподобными.
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