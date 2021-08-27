Разведка США считает, что коронавирус не разрабатывался как биологическое оружие

Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса, в котором отмечается, что ковид не был разработан в качестве биологического оружия. Рассекреченная версия документа представлена на сайте офиса директора Национальной разведки.

"Мы считаем, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия", — говорится в докладе.