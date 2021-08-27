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Разведка США считает, что коронавирус не разрабатывался как биологическое оружие

Однако отмечается, что американские разведслужбы не пришли к единому мнению относительно происхождения ковида.

27 августа, 20:10
<p>Фото © ТАСС / imago images / Xinhua</p>

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса, в котором отмечается, что ковид не был разработан в качестве биологического оружия. Рассекреченная версия документа представлена на сайте офиса директора Национальной разведки.

"Мы считаем, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия", — говорится в докладе.

В ВОЗ признали возможной версию о лабораторном происхождении коронавируса

В ВОЗ признали возможной версию о лабораторном происхождении коронавируса

Также там отмечается, что разведывательные службы США не пришли к единому мнению относительно происхождения коронавируса. Ведомства полагают, что обе гипотезы (естественный контакт с заражённым животным и инцидент в лаборатории) являются преподобными.

Ранее Китай призвал поискать истоки пандемии CoViD-19 в американских лабораториях.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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