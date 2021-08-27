США и союзники отказались признавать правление талибов в Афганистане

Соединённые Штаты и их союзники в ближайшее время не планируют признавать правление радикального движения "Талибан"* в Афганистане. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Думаю, должно быть предельно чёткое понимание, что нет никакой спешки в признании ["Талибана"] в любом качестве Соединёнными Штатами или любыми международными партнёрами", — пояснила Псаки.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.