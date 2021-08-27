США и союзники отказались признавать правление талибов в Афганистане
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, требуется определённое время для чёткого понимания ситуации и принятия решения.
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Соединённые Штаты и их союзники в ближайшее время не планируют признавать правление радикального движения "Талибан"* в Афганистане. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Думаю, должно быть предельно чёткое понимание, что нет никакой спешки в признании ["Талибана"] в любом качестве Соединёнными Штатами или любыми международными партнёрами", — пояснила Псаки.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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