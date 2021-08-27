Вице-президент Афганистана указал на доказательства связей талибов с ИГИЛ
По его словам, ячейки "Вилаят Хорасан" берут своё начало из "Талибана" и террористической организации "Сети Хаккани".
Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images
Есть сведения, доказывающие связь радикального движения "Талибан"* с террористической группировкой ИГИЛ*. Об этом заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства после прихода к власти талибов.
"Все имеющиеся у нас сведения доказывают, что ячейки ИГИЛ "Вилаят Хорасан"* берут своё начало из "Талибана" и "Сети Хаккани"* — в частности, тех, которые действуют в Кабуле", — написал он в "Твиттере".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0