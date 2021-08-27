Вице-президент Афганистана указал на доказательства связей талибов с ИГИЛ

Есть сведения, доказывающие связь радикального движения "Талибан"* с террористической группировкой ИГИЛ*. Об этом заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства после прихода к власти талибов.

"Все имеющиеся у нас сведения доказывают, что ячейки ИГИЛ "Вилаят Хорасан"* берут своё начало из "Талибана" и "Сети Хаккани"* — в частности, тех, которые действуют в Кабуле", — написал он в "Твиттере".