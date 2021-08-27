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Вице-президент Афганистана указал на доказательства связей талибов с ИГИЛ

По его словам, ячейки "Вилаят Хорасан" берут своё начало из "Талибана" и террористической организации "Сети Хаккани".

27 августа, 11:32
<p>Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images

Есть сведения, доказывающие связь радикального движения "Талибан"* с террористической группировкой ИГИЛ*. Об этом заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства после прихода к власти талибов.

"Все имеющиеся у нас сведения доказывают, что ячейки ИГИЛ "Вилаят Хорасан"* берут своё начало из "Талибана" и "Сети Хаккани"* — в частности, тех, которые действуют в Кабуле", написал он в "Твиттере".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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