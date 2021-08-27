Украинский телеведущий Максим Назаров осудил требование главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимюк отозвать лицензию у телеканала "Наш" из-за "скабеевщины". Назаров уверен, что этот призыв основан исключительно на личном отношении к российской телеведущей.

"Эти завистливые нотки в адрес [Ольги] Скабеевой, которые она разбрызгивает на украинских телеведущих и журналистов — ничто иное, как обычная зависть. Это очевидно", — сказал журналист порталу "Страна.ua".

Назаров назвал Герасимюк довольно странным персонажем в украинской политике и чиновничьем русле. По его словам, глава Нацсовета не может нормально объяснить ничего в рамках телерынка.