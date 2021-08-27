"Странный персонаж": На Украине объяснили нападки главы Нацсовета по ТВ на Скабееву завистью
Назаров напомнил, что Герасимюк так и не удалось построить карьеру на телевидении.
Ольга Скабеева. Фото © ТАСС / Геодакян Артем
Украинский телеведущий Максим Назаров осудил требование главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимюк отозвать лицензию у телеканала "Наш" из-за "скабеевщины". Назаров уверен, что этот призыв основан исключительно на личном отношении к российской телеведущей.
"Эти завистливые нотки в адрес [Ольги] Скабеевой, которые она разбрызгивает на украинских телеведущих и журналистов — ничто иное, как обычная зависть. Это очевидно", — сказал журналист порталу "Страна.ua".
Назаров назвал Герасимюк довольно странным персонажем в украинской политике и чиновничьем русле. По его словам, глава Нацсовета не может нормально объяснить ничего в рамках телерынка.
Ранее российская телеведущая резко ответила на претензии Международного олимпийского комитета (МОК), который заявил об озабоченности в связи с комментариями в отношении ЛГБТ-спортсменов (в частности, первого трансгендера в истории Олимпиад Лорел Хаббард).
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