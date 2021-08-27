Число жертв серии взрывов в Кабуле увеличилось до 110

До 110 увеличилось число жертв вчерашних терактов возле аэропорта Кабула. Об этом сообщает Al Jazeera. По данным телеканала, в воздушной гавани столицы Афганистана возобновилась эвакуация.

"Со вчерашнего дня количество людей вокруг аэропорта резко выросло. Мы видели, как тысячи людей карабкались к стене, отчаянно пытаясь попасть на несколько оставшихся самолётов", — рассказал корреспондент телеканала Чарльз Стратфорд.