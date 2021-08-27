Число жертв серии взрывов в Кабуле увеличилось до 110
Отмечается, что после этих событий количество желающих покинуть страну резко возросло.
Фото © ТАСС / AP / Wali Sabawoon
До 110 увеличилось число жертв вчерашних терактов возле аэропорта Кабула. Об этом сообщает Al Jazeera. По данным телеканала, в воздушной гавани столицы Афганистана возобновилась эвакуация.
"Со вчерашнего дня количество людей вокруг аэропорта резко выросло. Мы видели, как тысячи людей карабкались к стене, отчаянно пытаясь попасть на несколько оставшихся самолётов", — рассказал корреспондент телеканала Чарльз Стратфорд.
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Позже сообщалось и о третьем взрыве. Общее число жертв превысило 100 человек, среди которых — 13 американских военнослужащих. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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