Фехтовальщики принесли сборной России восьмое золото на Паралимпиаде в Токио

Мужская сборная России по фехтованию на саблях одержала победу на Паралимпийских играх в Токио.

Золотые медали завоевали Александр Кузюков, Максим Шабуров и Артур Юсупов. В финале они одолели команду Китая со счётом 45:39.

Кузюков и Шабуров выиграли по второй медали на Играх в Японии. Ранее в индивидуальных соревнованиях Кузюков завоевал золото, а Шабуров — серебро.