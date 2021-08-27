Фехтовальщики принесли сборной России восьмое золото на Паралимпиаде в Токио
В общекомандном зачёте Игр в Японии наши спортсмены по-прежнему на третьей позиции.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Karl-Josef Hildenbrand
Мужская сборная России по фехтованию на саблях одержала победу на Паралимпийских играх в Токио.
Золотые медали завоевали Александр Кузюков, Максим Шабуров и Артур Юсупов. В финале они одолели команду Китая со счётом 45:39.
Кузюков и Шабуров выиграли по второй медали на Играх в Японии. Ранее в индивидуальных соревнованиях Кузюков завоевал золото, а Шабуров — серебро.
Всего на счету россиян уже 25 наград на Паралимпиаде в Токио (восемь золотых, семь серебряных и десять бронзовых медалей). Наши спортсмены идут на третьей позиции в общекомандном зачёте, уступая только Китаю и Великобритании.
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