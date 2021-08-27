Сбежавшая с Олимпиады белорусская бегунья Тимановская продала свою медаль за 21 тысячу долларов

Ранее на токийской Олимпиаде спортсменка не вышла на эстафету и после скандала вернулась в Европу.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская продала свою серебряную медаль, завоёванную в 2019 году на Европейских играх в Минске в беге на 100 метров, на аукционе eBay. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности, оказывающий поддержку белорусским атлетам, находящимся в оппозиции.

Медаль была приобретена за 21 тысячу долларов при начальной стоимости в пять тысяч. Имя покупателя не уточняется. Все средства от продажи будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.

"Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что её купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая, и мы направим её на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования",— заявила Тимановская.

Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио решил отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на дистанцию 200 метров.