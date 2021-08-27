Российский велогонщик побил ещё один мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио
У Михаила Асташова уже есть золотая медаль за выступление в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров.
Михаил Асташов. Фото © ТАСС / PA
Россиянин Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио побил мировой рекорд, выступая в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 1000 метров.
Как сообщает ТАСС, спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 10,45 секунды. Для паралимпийца это уже второй мировой рекорд на Играх.
Ранее Асташов победил в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров в классе С1 и принёс команде четвёртое золото. В финале он одолел канадца Тристена Чернове. Мировой рекорд был поставлен в квалификации.
Многие россияне узнали об Асташове в феврале 2020 года, когда он устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге. СМИ тогда писали, что таким образом он зарабатывает на поездку в Токио. Сам Михаил уверял, что сделал это не ради хайпа или денег, а для получения нового опыта.
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