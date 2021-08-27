Российский велогонщик побил ещё один мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

Россиянин Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио побил мировой рекорд, выступая в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 1000 метров.

Как сообщает ТАСС, спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 10,45 секунды. Для паралимпийца это уже второй мировой рекорд на Играх.

Ранее Асташов победил в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров в классе С1 и принёс команде четвёртое золото. В финале он одолел канадца Тристена Чернове. Мировой рекорд был поставлен в квалификации.