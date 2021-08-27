Российская пловчиха Пикалова выиграла вторую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине в категории S12 на Паралимпийских играх в Токио.

В решающем заплыве она показала 1 минуту 8,76 секунды. Победу одержала представительница Великобритании Ханна Расселл. Третьей стала Мария Каролина Гомес Сантьяго из Бразилии.

Для Пикаловой медаль стала второй на Паралимпиаде в Токио. Ранее она выиграла бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем.