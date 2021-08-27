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Российская пловчиха Пикалова выиграла вторую медаль на Паралимпийских играх в Токио

На счету россиян уже 19 наград на соревнованиях в японской столице. В медальном зачёте наши спортсмены четвёртые.

27 августа, 08:30
<p>Фото © <a href="https://tokyo2020.paralymp.ru/?" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Паралимпийский комитет России – 2021</a></p>

Фото © Паралимпийский комитет России – 2021

Российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине в категории S12 на Паралимпийских играх в Токио.

В решающем заплыве она показала 1 минуту 8,76 секунды. Победу одержала представительница Великобритании Ханна Расселл. Третьей стала Мария Каролина Гомес Сантьяго из Бразилии.

Для Пикаловой медаль стала второй на Паралимпиаде в Токио. Ранее она выиграла бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем.

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Всего на счету россиян уже 19 наград на Паралимпиаде в Токио (шесть золотых, шесть серебряных и семь бронзовых). Наши спортсмены занимают четвёртое место в общекомандном зачёте, уступая только Китаю, Великобритании и Австралии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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