Российская пловчиха Пикалова выиграла вторую медаль на Паралимпийских играх в Токио
На счету россиян уже 19 наград на соревнованиях в японской столице. В медальном зачёте наши спортсмены четвёртые.
Российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине в категории S12 на Паралимпийских играх в Токио.
В решающем заплыве она показала 1 минуту 8,76 секунды. Победу одержала представительница Великобритании Ханна Расселл. Третьей стала Мария Каролина Гомес Сантьяго из Бразилии.
Для Пикаловой медаль стала второй на Паралимпиаде в Токио. Ранее она выиграла бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем.
Всего на счету россиян уже 19 наград на Паралимпиаде в Токио (шесть золотых, шесть серебряных и семь бронзовых). Наши спортсмены занимают четвёртое место в общекомандном зачёте, уступая только Китаю, Великобритании и Австралии.
Комментариев: 0