Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем в категории S14 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале она показала время 2 минуты 3,71 секунды. В тройку призёров также попали две пловчихи из Великобритании — Бетани Ферт и Джессика-Джейн Эпплгейт.

Для Шабалиной победа стала второй на соревнованиях в Токио. Ранее она выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем.