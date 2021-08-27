Есть седьмое золото: Россиянка Шабалина одержала вторую победу в плавании на Паралимпиаде
В общекомандном зачёте Игр в Токио наши спортсмены поднялись на третье место, опередив Австралию.
Валерия Шабалина. Фото © ТАСС / Zuma
Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем в категории S14 на Паралимпийских играх в Токио.
В финале она показала время 2 минуты 3,71 секунды. В тройку призёров также попали две пловчихи из Великобритании — Бетани Ферт и Джессика-Джейн Эпплгейт.
Для Шабалиной победа стала второй на соревнованиях в Токио. Ранее она выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем.
Всего на счету россиян уже 22 награды на Паралимпиаде в Токио (семь золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей). Наши спортсмены вышли на третье место в общекомандном зачёте, опередив Австралию. Впереди — только Китай и Великобритания.
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