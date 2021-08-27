Появились фото из квартиры в Тюмени, где экс-полицейский убил 8-летнюю девочку

Появились фото из квартиры на улице Судостроителей, 40 в Тюмени, где 40-летний Виталий Бережной изнасиловал восьмилетнюю девочку и расправился с ней. Мужчина снимал жилище с середины июня 2021 года.

Квартира расположена в пансионате, где дети частенько пользовались Wi-Fi. По предварительным данным, Бережной схватил восьмилетнюю девочку, когда она пришла к зданию ради бесплатного интернета. По данным 72.ru, полицейские нашли в одной из комнат квартиры провод, похожий на тот, каким была связана погибшая. Рядом с телом ребёнка также были обнаружены кусок ковра и картонная коробка. По информации СК, мужчина несколько дней хранил тело в холодильнике.