Появились фото из квартиры в Тюмени, где экс-полицейский убил 8-летнюю девочку
Жилище выставили на продажу, его можно приобрести за 1,85 миллиона рублей.
Появились фото из квартиры на улице Судостроителей, 40 в Тюмени, где 40-летний Виталий Бережной изнасиловал восьмилетнюю девочку и расправился с ней. Мужчина снимал жилище с середины июня 2021 года.
В данный момент квартира, где произошло чудовищное преступление, выставлена на продажу. Её можно приобрести за 1,85 миллиона рублей.
Квартира расположена в пансионате, где дети частенько пользовались Wi-Fi. По предварительным данным, Бережной схватил восьмилетнюю девочку, когда она пришла к зданию ради бесплатного интернета. По данным 72.ru, полицейские нашли в одной из комнат квартиры провод, похожий на тот, каким была связана погибшая. Рядом с телом ребёнка также были обнаружены кусок ковра и картонная коробка. По информации СК, мужчина несколько дней хранил тело в холодильнике.
Напомним, история исчезновения школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент расправы он мог быть пьян. Теперь Бережной проверяется на причастность к убийству ещё одной школьницы, которая погибла в 2011 году в Нягане, где он работал помощником участкового.
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