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Появились фото из квартиры в Тюмени, где экс-полицейский убил 8-летнюю девочку

Жилище выставили на продажу, его можно приобрести за 1,85 миллиона рублей.

27 августа, 11:04
<p>Фото © <a href="https://metrika.com/kupit/kvartiry/#complex-flats-div-id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Metrika</a></p>

Фото © Metrika

Появились фото из квартиры на улице Судостроителей, 40 в Тюмени, где 40-летний Виталий Бережной изнасиловал восьмилетнюю девочку и расправился с ней. Мужчина снимал жилище с середины июня 2021 года.

Фото © Metrika

Фото © Metrika

В данный момент квартира, где произошло чудовищное преступление, выставлена на продажу. Её можно приобрести за 1,85 миллиона рублей.

Квартира расположена в пансионате, где дети частенько пользовались Wi-Fi. По предварительным данным, Бережной схватил восьмилетнюю девочку, когда она пришла к зданию ради бесплатного интернета. По данным 72.ru, полицейские нашли в одной из комнат квартиры провод, похожий на тот, каким была связана погибшая. Рядом с телом ребёнка также были обнаружены кусок ковра и картонная коробка. По информации СК, мужчина несколько дней хранил тело в холодильнике.

Убийцу девочки в Тюмени могла выдать одна маленькая деталь на авто

Убийцу девочки в Тюмени могла выдать одна маленькая деталь на авто

Напомним, история исчезновения школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент расправы он мог быть пьян. Теперь Бережной проверяется на причастность к убийству ещё одной школьницы, которая погибла в 2011 году в Нягане, где он работал помощником участкового.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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