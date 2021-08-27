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Определились соперники "Спартака" и "Локомотива" в Лиге Европы

Первые матчи группового турнира состоятся 16 сентября. Финал соревнований пройдёт 18 мая в Севилье.

27 августа, 10:47
<p>Фото © УЕФА</p>

Фото © УЕФА

Московский "Спартак" на групповом этапе Лиги Европы сыграет с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". Соперниками столичного "Локомотива" будут итальянский "Лацио", французский "Марсель" и турецкий "Галатасарай".

Таковы результаты жеребьёвки, состоявшейся в ходе церемонии в Стамбуле.

  • Группа А: "Лион", "Рейнджерс", "Спарта", "Брондбю"
  • Группа B: "Монако", ПСВ, "Реал Сосьедад", "Штурм"
  • Группа С: "Наполи", "Лестер", "Спартак", "Легия"
  • Группа D: "Олимпиакос", "Айнтрахт", "Фенербахче", "Антверпен"
  • Группа Е: "Лацио", "Локомотив", "Марсель", "Галатасарай"
  • Группа F: "Брага", "Црвена Звезда", "Лудогорец", "Мидтьюлланд"
  • Группа G: "Байер", "Селтик", "Бетис", "Ференцварош"
  • Группа H: "Динамо" (Загреб), "Генк", "Вест Хэм", "Рапид"
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Первый тур группового турнира состоится 16 сентября. Финал соревнований пройдёт 18 мая в Севилье.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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