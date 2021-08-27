Абрамович, непредсказуемые шведы и Роналду: Знакомимся с соперниками "Зенита" по тяжёлой группе в Лиге чемпионов Отступать представителям нашей страны некуда, ведь Россия — уже десятая в таблице коэффициентов УЕФА. 26 августа, 21:40 Коллаж © LIFE Фото © ТАСС / imago images / sportphoto24 / dpa / picture-alliance, © Getty Images / Michael Regan

Новый сезон Лиги чемпионов, как и все предыдущие, начинается с жеребьёвки. Именно она определяет, с кем предстоит сыграть тем или иным командам. Российское представительство в этом сезоне не самое внушительное — лишь "Зенит", которому соперники достались в этот раз очень даже серьёзные.

Действующий победитель Лиги чемпионов

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"Челси" — лучшая команда Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона. В этом — самый кусачий и неприятный соперник для "Зенита". Говорить долго про лондонский коллектив не приходится, ведь многие и в этом сезоне верят, что команда Томаса Тухеля может выиграть Лигу чемпионов.

Хотя ещё в прошлом в этот успех верили немногие. Даже в день финала большая часть экспертов говорила, что именно "Манчестер Сити" — фаворит решающей игры. А лондонцы взяли и забрали своё. Причин у этого немало. Во-первых, Томас Тухель. Наставник, который лишь по ходу прошлого сезона стал тренировать "Челси", быстро сумел понять, что и как в Лондоне устроено. В итоге победа в ЛЧ.

Во-вторых, мощный центр поля. Кажется, что после перехода в "Челси" у Н'Голо Канте и Жоржиньо началась словно вторая молодость. Они могут с одинаковым успехом отработать в опорной зоне, а после — мощно разогнать или вовсе завершить атаки. За линию нападения теперь отвечать будет Ромелу Лукаку, которому после возвращения в "Челси" понадобилось 14 минут на то, чтобы забить свой первый гол.

К тому же "Челси" с российскими командами играет более чем хорошо. Шесть побед в восьми матчах лишь при одном поражении. Датируется оно далёким 2013 годом, когда "Рубин" обыграл лондонцев в 1/4 финала Лиги Европы. Завершилась она, кстати, именно победой "Челси". Кроме того, "аристократы" в Россию приезжали совсем недавно: в прошлом году они играли против "Краснодара" в группе ЛЧ. Быть может, именно российские соперники — секрет успеха "Челси"?

Криштиану едет в Питер?

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Ещё один статусный соперник "Зенита" — "Ювентус". Туринцы с Криштиану Роналду в статусе лидера умудрились еле-еле попасть в ЛЧ по итогам прошлого чемпионата Италии. Представить турнир без суперзвёздного португальца сложно, но это могло случиться. Теперь же "старая синьора" будет вынуждена отправиться в Санкт-Петербург, правда, не факт, что вместе с Роналду.

Жеребьёвка Лиги чемпионов проходила на фоне новостей о том, что Криштиану уже одной ногой в "Манчестер Сити". Слухов о том, что в "Ювентусе" ему не очень комфортно, была масса. Звёздный португалец любит побеждать везде, где играет. А тут и Лига чемпионов не далась, и в Италии поражение. Явно не по нраву это Роналду. Безусловно, российские болельщики теперь будут молить всех богов, лишь бы Криштиану остался в "Юве".

Впрочем, и без него у туринцев есть кому зажечь. Руководит теперь там Массимилиано Аллегри, у которого опыта явно больше, нежели у Андреа Пирло. Он, будем честны, возложенных надежд не оправдал. В статусе главных звёзд, помимо Роналду, выделяются Кьеза — новоиспечённый чемпион Европы или же Маттейс де Лигт — молодой и яркий голландский защитник. Не стоит забывать и про Пауло Дибала или же молодого Деяна Кулушевски.

Интересная деталь: "Ювентус" и "Зенит" между собой играли в Лиге чемпионов в сезоне 2008/2009. Петербуржцы тогда пребывали в главном турнире Европы в качестве победителя Кубка УЕФА. Что любопытно, сошлись команды также в группе Н, как и в этом году. Тогда "Ювентус" забил за два матча лишь один гол, правда, "Зенит" обошёлся без них. В той группе, кстати, был примерно такой же набор соперников: "Реал" и борисовский БАТЭ, помимо вышеназванных команд.

Шведы с датским характером

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Тёмная лошадка и главная загадка группы — шведский "Мальмё". Вот уж команда, от которой совсем неясно, чего ждать. С одной стороны — тоже северяне, как и "Зенит". Да ещё и не самая далёкая Швеция. Сборная этой страны в Питере играла на Евро-2020, соответственно, газон и атмосфера знакомая. С другой — вроде и шведы, но немало в них и датского.

К примеру, Йон-Даль Томассон — наставник "Мальмё". Поклонники футбола со стажем помнят его по играм за сборную Дании, особенно на Евро-2004. Истинные ценители скандинавского футбола припомнят и то, что он является лучшим бомбардиром датской сборной за всю её историю. О том, как непросто нашим футболистам играть с Данией, этим летом лучше не напоминать.

Свой выход в Лигу чемпионов футболисты "Мальмё", прямо скажем, выстрадали. У них была непростая двухсерийная баталия с болгарским "Лудогорцем", в которой сильнее оказались именно шведы. Не стоит забывать и то, что "Мальмё" — финалист Кубка европейских чемпионов 1979 года, а по пути им удалось обыграть киевское "Динамо". Современная история у них не такая радостная: последний раз скандинавы выходили в групповой этап лишь в сезоне 2015/2016. Однако в квартете с "Реалом", ПСЖ и "Шахтёром" победить удалось лишь однажды.

Внимание обратить стоит на молодого боснийца Анела Ахмедходжича, хорвата Антонио Чолака или же молодого серба Велько Бирманчевича, который и забил важнейший мяч в ворота "Лудогорца". Добавим, что с клубами из России футболисты "Мальмё" встречались лишь два раза. Речь об играх с московским "Торпедо" в Кубке УЕФА далёкого сезона 1988/1989. Тогда по сумме двух встреч сильнее были именно шведы. Так что лёгкой прогулки "Зениту" ждать не стоит.

Одно по этой группе можно сказать точно: легко "Зениту" не будет. В играх с "Челси" и "Ювентусом" команде Сергея Семака нужно будет постараться притормозить грозных соперников, а по возможности и повести игру за собой. "Мальмё" — хоть и тёмная лошадка, но команда, с которой явно нужно играть только на победу. Разумеется, что задача у питерцев — выйти из группы. Однако по такому квартету неплохо будет оказаться и в Лиге Европы.

Отступать российским командам просто некуда. Наша страна постепенно падает в таблице коэффициентов УЕФА. Мы уже десятые, и это срочно нужно исправлять, иначе быть беде. Впрочем, верим в лучшее!

Авторы Шамиль Гаджиев