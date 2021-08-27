СМИ: Роналду попрощался с одноклубниками перед возможным переходом в "Манчестер Сити"

Криштиану Роналду сегодня приехал на базу туринского "Ювентуса", но провёл там всего 40 минут, попрощавшись с партнёрами по команде. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо.

По его информации, 36-летний нападающий не стал тренироваться с итальянским клубом, он рассчитывает на скорый трансфер в "Манчестер Сити". Предполагается, что в ближайшее время его агент Жорже Мендеш получит официальное предложение от английской команды.

Ранее сообщалось, что Роналду уже согласовал контракт с "Манчестер Сити". Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года. Сумма сделки может составить 30 миллионов евро.

Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринский клуб форвард забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.