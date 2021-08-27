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СМИ: Роналду попрощался с одноклубниками перед возможным переходом в "Манчестер Сити"

В ходе карьеры нападающий уже выступал в Англии. С 2003 по 2009 год он был футболистом "Манчестер Юнайтед".

27 августа, 10:10
<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Cristiano/status/1379903300812832769/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cristiano</a></p>

Фото © Twitter/Cristiano

Криштиану Роналду сегодня приехал на базу туринского "Ювентуса", но провёл там всего 40 минут, попрощавшись с партнёрами по команде. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо.

По его информации, 36-летний нападающий не стал тренироваться с итальянским клубом, он рассчитывает на скорый трансфер в "Манчестер Сити". Предполагается, что в ближайшее время его агент Жорже Мендеш получит официальное предложение от английской команды.

Ранее сообщалось, что Роналду уже согласовал контракт с "Манчестер Сити". Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года. Сумма сделки может составить 30 миллионов евро.

Стала известна сумма, которую "Манчестер Сити" заплатит за Роналду

Стала известна сумма, которую "Манчестер Сити" заплатит за Роналду

Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринский клуб форвард забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

В ходе карьеры Роналду уже выступал в Англии. С 2003 по 2009 год он защищал цвета "Манчестер Юнайтед".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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