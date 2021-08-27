РПЛ представила обновлённый логотип в честь юбилейного сезона

Российская премьер-лига представила обновлённый логотип в честь юбилейного 20-го сезона. Об этом сообщается на сайте организации.

Лига занимается проведением чемпионата России по футболу с 2002 года. За это время в турнире приняло участие 39 клубов, пять из них становились чемпионами: петербургский "Зенит" (7 титулов), столичные ЦСКА (6), "Локомотив" (3) и "Спартак" (1), а также казанский "Рубин" (2).

"Мы поздравляем всех, кто создавал РПЛ и помогал ей развиваться, особенно наших президентов: Виталия Мутко, Валерия Филатова, Евгения Гинера, Юрия Заварзина, Михаила Воронцова и Сергея Прядкина, руководящего лигой с 2007 года", — говорится в сообщении пресс-службы.