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РПЛ представила обновлённый логотип в честь юбилейного сезона

Лига занимается проведением чемпионата России по футболу с 2002 года.

27 августа, 08:23
<p>Фото © РПЛ</p>

Фото © РПЛ

Российская премьер-лига представила обновлённый логотип в честь юбилейного 20-го сезона. Об этом сообщается на сайте организации.

Лига занимается проведением чемпионата России по футболу с 2002 года. За это время в турнире приняло участие 39 клубов, пять из них становились чемпионами: петербургский "Зенит" (7 титулов), столичные ЦСКА (6), "Локомотив" (3) и "Спартак" (1), а также казанский "Рубин" (2).

"Мы поздравляем всех, кто создавал РПЛ и помогал ей развиваться, особенно наших президентов: Виталия Мутко, Валерия Филатова, Евгения Гинера, Юрия Заварзина, Михаила Воронцова и Сергея Прядкина, руководящего лигой с 2007 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

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В 2018 году лига произвела ребрендинг. Позднее она была реорганизована в ассоциацию футбольных клубов "Российская премьер-лига".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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