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"Останутся в семье": 21-летний российский хоккеист Свечников рассказал, куда денет полученные $4 млн

Нападающий продлил контракт с хоккейным клубом на восемь лет и очень этому обрадовался, как и члены его семейства.

27 августа, 04:06
<p>Андрей Свечников. Фото © NHL / Carolina Hurricanes</p>

Андрей Свечников. Фото © NHL / Carolina Hurricanes

Нападающий хоккейного клуба "Каролина" Андрей Свечников рассказал, куда потратит свой бонус в размере четырёх миллионов долларов. Он заверил, что деньги останутся в семье.

"Я даже об этом не думал, но, скорее всего, отдам эти деньги своим родителям. Они останутся в семье", — передаёт НХЛ слова хоккеиста.

Свечников продлил контракт с "Каролиной" на восемь лет. Спортсмен признаётся, что это решение далось ему легко и он хочет весь этот срок выступать за клуб.

"Хочу быть "ураганом". У нас собралась отличная команда с прекрасным тренерским штабом", — говорит Свечников.

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А вот "Вашингтон", как рассказывал Лайф, пытается избавиться от другого российского хоккеиста. Руководство столичного клуба не устраивает поведение Евгения Кузнецова вне площадки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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