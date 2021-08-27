"Останутся в семье": 21-летний российский хоккеист Свечников рассказал, куда денет полученные $4 млн
Нападающий продлил контракт с хоккейным клубом на восемь лет и очень этому обрадовался, как и члены его семейства.
Андрей Свечников. Фото © NHL / Carolina Hurricanes
Нападающий хоккейного клуба "Каролина" Андрей Свечников рассказал, куда потратит свой бонус в размере четырёх миллионов долларов. Он заверил, что деньги останутся в семье.
"Я даже об этом не думал, но, скорее всего, отдам эти деньги своим родителям. Они останутся в семье", — передаёт НХЛ слова хоккеиста.
Свечников продлил контракт с "Каролиной" на восемь лет. Спортсмен признаётся, что это решение далось ему легко и он хочет весь этот срок выступать за клуб.
"Хочу быть "ураганом". У нас собралась отличная команда с прекрасным тренерским штабом", — говорит Свечников.
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А вот "Вашингтон", как рассказывал Лайф, пытается избавиться от другого российского хоккеиста. Руководство столичного клуба не устраивает поведение Евгения Кузнецова вне площадки.
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