Нападающий хоккейного клуба "Каролина" Андрей Свечников рассказал, куда потратит свой бонус в размере четырёх миллионов долларов. Он заверил, что деньги останутся в семье.

"Я даже об этом не думал, но, скорее всего, отдам эти деньги своим родителям. Они останутся в семье", — передаёт НХЛ слова хоккеиста.

Свечников продлил контракт с "Каролиной" на восемь лет. Спортсмен признаётся, что это решение далось ему легко и он хочет весь этот срок выступать за клуб.

"Хочу быть "ураганом". У нас собралась отличная команда с прекрасным тренерским штабом", — говорит Свечников.