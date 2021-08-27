Стала известна сумма, которую "Манчестер Сити" заплатит за Роналду
Ожидается, что официальное предложение поступит "Ювентусу" уже сегодня, 27 августа. Трансфертное окно вскоре закроется.
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"Манчестер Сити" предложит "Ювентусу" 30 миллионов евро за Криштиану Роналду. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте B/R Football со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
По его данным, предложение должен быть сделано уже сегодня, 27 августа, и "Манчестер" является основным претендентом на нападающего "Ювентуса".
Ранее сообщалось, что агент португальского футболиста Жорже Мендеш должен был встретиться с руководством "Ювентуса" и обсудить возможный переход Роналду в "Манчестер Сити".
Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринскую команду нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи. В ходе карьеры Роналду уже выступал в Англии. С 2003 по 2009 год он был футболистом клуба "Манчестер Юнайтед".
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