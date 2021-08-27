Стала известна сумма, которую "Манчестер Сити" заплатит за Роналду

"Манчестер Сити" предложит "Ювентусу" 30 миллионов евро за Криштиану Роналду. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте B/R Football со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

По его данным, предложение должен быть сделано уже сегодня, 27 августа, и "Манчестер" является основным претендентом на нападающего "Ювентуса".

Ранее сообщалось, что агент португальского футболиста Жорже Мендеш должен был встретиться с руководством "Ювентуса" и обсудить возможный переход Роналду в "Манчестер Сити".