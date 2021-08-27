США провели испытания второй ступени двигателя гиперзвуковой ракеты
Разработчиком является американская корпорация Northrop Grumman. Предполагается, что снаряд смогут использовать и флот, и сухопутные войска.
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Военно-морские силы США провели испытания второй ступени двигателя гиперзвуковой ракеты. Об этом говорится в распространённом сообщении пресс-службы ВМС.
"ВМС успешно провели испытания второй ступени твердотопливного ракетного двигателя 25 августа в Промонтори, штат Юта", — отмечается в тексте.
Подчёркивается, что испытания являются крайне важным этапом на пути к созданию разработанной ВМС типовой гиперзвуковой ракеты, которая будет развёрнута одновременно и ВМС, и Сухопутными войсками США.
Ранее США анонсировали ракету "Тёмный орёл" и пообещали противникам "новые проблемы". В Штатах рассчитывают, что этот снаряд позволит сократить отставание от России и Китая в сфере гиперзвукового вооружения.
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