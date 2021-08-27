Военно-морские силы США провели испытания второй ступени двигателя гиперзвуковой ракеты. Об этом говорится в распространённом сообщении пресс-службы ВМС.

"ВМС успешно провели испытания второй ступени твердотопливного ракетного двигателя 25 августа в Промонтори, штат Юта", — отмечается в тексте.

Подчёркивается, что испытания являются крайне важным этапом на пути к созданию разработанной ВМС типовой гиперзвуковой ракеты, которая будет развёрнута одновременно и ВМС, и Сухопутными войсками США.