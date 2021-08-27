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Глава МИД Украины обманул, говоря об эвакуации россиян из Афганистана

Министр заявил, что российских самолётов якобы не было в Кабуле. По его версии, они приземлялись в подконтрольном талибам Баграме.

27 августа, 02:32
<p>Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ввёл в заблуждение слушателей на его пресс-конференции. Он утверждал, что российские самолёты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.

"Эти самолёты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов", — утверждал он, добавляя, что это свидетельствует якобы о тесных связях России и "Талибана"*.

При этом целый ряд иностранных СМИ публиковал кадры, на которых чётко видно, что российские самолёты приземлились именно в аэропорту Кабула. В видеосюжетах Ruptly и Anadolu помимо российских самолётов видно и самолёты НАТО, а также американских военнослужащих, которые участвуют в эвакуации из Афганистана.

В МИДе заявили, что Россия не будет спешить с исключением талибов из списка террористов

В МИДе заявили, что Россия не будет спешить с исключением талибов из списка террористов

Напомним, что 25 августа Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран. В общей сложности из страны было эвакуировано более 500 человек.

Ранее талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этой дате. Желающих покинуть страну будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей". Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе по этому вопросу.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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