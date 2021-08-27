Глава МИД Украины обманул, говоря об эвакуации россиян из Афганистана
Министр заявил, что российских самолётов якобы не было в Кабуле. По его версии, они приземлялись в подконтрольном талибам Баграме.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ввёл в заблуждение слушателей на его пресс-конференции. Он утверждал, что российские самолёты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.
"Эти самолёты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов", — утверждал он, добавляя, что это свидетельствует якобы о тесных связях России и "Талибана"*.
При этом целый ряд иностранных СМИ публиковал кадры, на которых чётко видно, что российские самолёты приземлились именно в аэропорту Кабула. В видеосюжетах Ruptly и Anadolu помимо российских самолётов видно и самолёты НАТО, а также американских военнослужащих, которые участвуют в эвакуации из Афганистана.
Напомним, что 25 августа Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран. В общей сложности из страны было эвакуировано более 500 человек.
Ранее талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этой дате. Желающих покинуть страну будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей". Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе по этому вопросу.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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