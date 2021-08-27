Глава МИД Украины обманул, говоря об эвакуации россиян из Афганистана

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ввёл в заблуждение слушателей на его пресс-конференции. Он утверждал, что российские самолёты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.

"Эти самолёты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов", — утверждал он, добавляя, что это свидетельствует якобы о тесных связях России и "Талибана"*.

При этом целый ряд иностранных СМИ публиковал кадры, на которых чётко видно, что российские самолёты приземлились именно в аэропорту Кабула. В видеосюжетах Ruptly и Anadolu помимо российских самолётов видно и самолёты НАТО, а также американских военнослужащих, которые участвуют в эвакуации из Афганистана.

Напомним, что 25 августа Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран. В общей сложности из страны было эвакуировано более 500 человек.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.