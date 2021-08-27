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"Будь я вашим президентом": Трамп заверил, что не допустил бы гибели американских военных в Кабуле

Таких масштабных потерь за день — сразу 13 военнослужащих — у США не было в Афганистане с 2011 года.

27 августа, 02:20
<p>Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР</p>

Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР

При президентстве Дональда Трампа трагедия с гибелью американских военнослужащих в Кабуле не произошла бы, уверен сам бывший лидер страны.

"Эта трагедия не должна была произойти. И её не случилось бы, будь я вашим президентом", — сказал Трамп в эфире телеканала "Фокс ньюс".

Он также принёс соболезнования семьям погибших и пострадавших от рук террористов. Трамп добавил, что все американцы скорбят вместе с их семьями.

Число жертв теракта у аэропорта Кабула превысило 100 человек

Число жертв теракта у аэропорта Кабула превысило 100 человек

Напомним, что первый взрыв в четверг, 26 августа, произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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