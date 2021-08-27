Число жертв теракта у аэропорта Кабула превысило 100 человек

13 американских военнослужащих, а также около 90 граждан Афганистана стали жертвами взрывов, прогремевших в четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула. Таким образом, как отмечает The Wall Street Journal, общее количество погибших превысило 100 человек.

Как пишет газета, этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года. До окончания эвакуации граждан США из этой страны остаётся ещё пять дней, считая текущий. Опрошенные изданием военные эксперты предупреждают, что в этот период возможны новые атаки террористов.