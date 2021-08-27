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Число жертв теракта у аэропорта Кабула превысило 100 человек

У США есть ещё пять дней для вывода своих сил и граждан из Афганистана, и военные эксперты ожидают новых атак.

27 августа, 00:41
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

13 американских военнослужащих, а также около 90 граждан Афганистана стали жертвами взрывов, прогремевших в четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула. Таким образом, как отмечает The Wall Street Journal, общее количество погибших превысило 100 человек.

Как пишет газета, этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года. До окончания эвакуации граждан США из этой страны остаётся ещё пять дней, считая текущий. Опрошенные изданием военные эксперты предупреждают, что в этот период возможны новые атаки террористов.

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Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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