Число жертв теракта у аэропорта Кабула превысило 100 человек
У США есть ещё пять дней для вывода своих сил и граждан из Афганистана, и военные эксперты ожидают новых атак.
Фото © ТАСС / EPA
13 американских военнослужащих, а также около 90 граждан Афганистана стали жертвами взрывов, прогремевших в четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула. Таким образом, как отмечает The Wall Street Journal, общее количество погибших превысило 100 человек.
Как пишет газета, этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года. До окончания эвакуации граждан США из этой страны остаётся ещё пять дней, считая текущий. Опрошенные изданием военные эксперты предупреждают, что в этот период возможны новые атаки террористов.
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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