Россиянка утонула, пытаясь сделать красивое селфи
В тот день во Владивостоке было объявлено штормовое предупреждение, волны достигали пятиметровой высоты.
Фото © СК РФ по региону
В бухте Патрокл во Владивостоке группа молодых людей искала место для красивого фото. Внезапно на них обрушилась волна. Девушку, которая не умела плавать, унесло в море, и она утонула. Случилось это у дома по улице Космонавтов на каменистом берегу.
"В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. После чего тело девушки было обнаружено на каменистом пляже", — сообщает СУ СК РФ по региону.
В тот день, 22 августа, в Приморье действовало штормовое предупреждение. Во Владивостоке и в южных районах региона был сильный ветер, высота волн доходила почти до пяти метров.
Ранее Лайф сообщал, что обнаружено тело пропавшей на лодке с возлюбленным в Татарстане девушки. Их плавсредство, зажатое в барже, найдено в Перми.
Комментариев: 0