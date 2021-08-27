Россиянка утонула, пытаясь сделать красивое селфи

В бухте Патрокл во Владивостоке группа молодых людей искала место для красивого фото. Внезапно на них обрушилась волна. Девушку, которая не умела плавать, унесло в море, и она утонула. Случилось это у дома по улице Космонавтов на каменистом берегу.

"В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. После чего тело девушки было обнаружено на каменистом пляже", — сообщает СУ СК РФ по региону.

В тот день, 22 августа, в Приморье действовало штормовое предупреждение. Во Владивостоке и в южных районах региона был сильный ветер, высота волн доходила почти до пяти метров.