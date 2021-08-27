Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась риторическим вопросом об осведомлённости США касательно расположения лидеров и объектов ИГИЛ*. Таким образом она прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка подготовит удары по ИГИЛ.

"То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!" — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Меж тем продолжает расти число жертв террористических актов. В результате двух взрывов погибло, по последним данным, уже 90 человек, десятки пострадали. ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.