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"США знали?": Захарова задалась вопросом после заявления Байдена о терактах в Кабуле

Американский лидер отдал приказ подготовить удары по лидерам и объектам террористической группировки ИГИЛ.

26 августа, 23:56
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась риторическим вопросом об осведомлённости США касательно расположения лидеров и объектов ИГИЛ*. Таким образом она прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка подготовит удары по ИГИЛ.

"То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!" — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Меж тем продолжает расти число жертв террористических актов. В результате двух взрывов погибло, по последним данным, уже 90 человек, десятки пострадали. ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты.

"Мы не простим": Байден приказал подготовить удары по ИГИЛ, чтобы отомстить за теракты в Кабуле

"Мы не простим": Байден приказал подготовить удары по ИГИЛ, чтобы отомстить за теракты в Кабуле

Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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