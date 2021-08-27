Два человека погибли в объятой огнём многоэтажке в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга загорелась жилая пятиэтажка, которая расположена на улице Мичурина, 98. По данным Лайфа, была проведена эвакуация жильцов нескольких подъездов (около 60 человек).

По предварительной информации, загорелась кровля и произошло частичное обрушение крыши. В одной из квартир, с которой и началось возгорание, нашли два тела без признаков жизни.