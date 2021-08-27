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Два человека погибли в объятой огнём многоэтажке в центре Екатеринбурга

Пожар охватил один из балконов многоквартирного здания, а затем перекинулся на другие квартиры и кровлю.

26 августа, 23:22
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В центре Екатеринбурга загорелась жилая пятиэтажка, которая расположена на улице Мичурина, 98. По данным Лайфа, была проведена эвакуация жильцов нескольких подъездов (около 60 человек).

По предварительной информации, загорелась кровля и произошло частичное обрушение крыши. В одной из квартир, с которой и началось возгорание, нашли два тела без признаков жизни.

Взрыв прогремел на военном объекте в Казахстане

Взрыв прогремел на военном объекте в Казахстане

Ранее Лайф рассказывал, что три человека погибли в сгоревшем дотла гостевом доме под Псковом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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