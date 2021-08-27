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"Делаю всё, чтобы нас уважали": Зеленский рассказал о трёх своих достижениях на посту президента

По мнению украинского лидера, одно из них — создание для страны сильной, современной армии.

26 августа, 23:17
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Фото © Twitter / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три своих главных достижения на посту главы государства. Итоги он подвёл промежуточные, напомнив, что ему ещё предстоит много работы.

"Я делаю всё, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением… Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, — я считаю, что это неправильное поведение", — заявил Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он также считает, что к своим достижениям может отнести развитие инфраструктуры и появление у Украины одной из самых мощных на сегодня армий в Европе.

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А ранее стало известно, что рейтинг Зеленского упал ниже 30%. Несмотря на это, лидер Незалежной по-прежнему опережает бывших кандидатов на пост главы государства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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